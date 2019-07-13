شاهد: كيف يُستخرج أحد أفخر أنواع الملح في العالم في فرنسا

باستخدام تقنية تقليدية تناقلتها الأجيال لأكثر من ألف عام لا يزال أحد أغلى أنواع الملح في العالم يجمع باليد من أحواض شاسعة غرب فرنسا.

في قرية غيراندي يقوم 380 مزارعا بجمع كمية من الملح يبلغ ثمنها 2.5 مليون يورو سنويا وتباع في 55 دولة حول العالم، يستطيع المزارع الواحد جمع طنين من الملح يوميا من قاع الأحواض الجافة باستخدام أدوات تقليدية فقط.

يقوم المزارعون باستجرار مياه البحر إلى البرك الكبيرة ثم تركها لتجف تحت أشعة الشمس، تاركة وراءها بلورات ملح بيضاء بشكل هرمي لا تشبه بلورات الملح الصناعي المكعبة، وتذوب بشكل أسرع منها أيضا، في عملية تستقطب 80 ألف زائر سنويا.

ومن أهم ما تنتجه هذه القرية "زهرة الملح - فلور دي سيل" التي تحتوي على معادن أخرى موجودة جراء وجودها قريبا من سطح الماء، مما يمنحها مذاقا فريدا.

يقول أحد المزارعين لرويترز "نعيش مع عناصر الطبيعة كالشمس والرياح، شيء ساحر للغاية.. وأنا فخور بأن هذه الحرفة لا تزال على قيد الحياة."

للمزيد على يورونيوز: