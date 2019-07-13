شاهد: "تاكوس العناكب".. أحدث إصدارات المطبخ المكسيكي

صارت الشطائر المكسيكية المحشوة بالعناكب من أحدث المأكولات السريعة ذات الشعبية المتصاعدة في سوق سان خوان بالعاصمة مكسيكو سيتي.

ويأكل المكسيكيون فصائل معينة من الحشرات بشكل طبيعي منذ آلاف السنين وهو ما جعلهم يطلقون عليها اسم "كافيار الأزتيك" نسبة إلى حضارة الأزتيك المكسيكية القديمة.

ويقول بائع للحشرات في السوق إن "كل ما يمكنه السير يؤكل"، مضيفاً أن الناس عادة ما يسعون لأكل كل ما هو جديد وغير اعتيادي ولهذا "يأتون إلى سوق سان خوان لتجربة شيء غريب".

ويتم إزالة شعر أقدام العنكبوت التي قد تكون سامة ثم يضاف الكحول لتطيرها قبل قليها ووضعها في الشطيرة التي تقدم مع عدد متنوع من الصلصات المكسيكية.

وقال أحد الزبائن بعد أكله لشطيرة العنكبوت المكسيكية: "قمت بتجربة العقارب من قبل ولهذا أردت تجربة العناكب".

وأضاف: "لم تحتو الشطيرة على الكثير من النكهة في البداية ولكن بعد قضمة أخرى أحسست بطعم لا يمكنني وصفه ولكنه غير اعتيادي".

إقرأ أيضاً:

شاهد.. فواكه مثلجة ودم أرنب مجمد وجبات الطعام في حديقة حيوانات باريس لمكافحة الحر

فيديو.. صناديق طعام ستحلق فوق رؤوسنا بفضل "أوبر إيتس"