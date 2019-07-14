فريق علمي يكتشف نوعا جديدا من الطيور القديمة

أعلن فريق بحث علمي مشترك من الصين ودول أخرى اكتشاف نوع جديد من الطيور القديمة المتحجرة في قطعة من العنبر في شمال ميانمار. وحسب فريق البحث تشمل العينة الجديدة التي تمّ اكتشافها على جزء من الطرف الأيمن الخلفي وريش لطائر بالغ أو ربما لم يصل بعد لمرحلة البلوغ. وحسب فريق البحث العلمي فأرجل الطائر تختلف عن أرجل الطيور الأخرى المعروفة.

وقد فسّر العلماء أن شكل أرجل الطائر الذي تمّ اكتشافه يسمح له بالتشبث بجذوع الأشجار بشكل أفضل ويساعده في البحث عن مصدر غذائه من الحشرات، وبالتالي فهو يملك طريقة صيد خاصة لا تظهر لدى أنواع الطيور الأخرى التي نراها اليوم. وتعتبر الطيور من بين الفقاريات الأكثر تنوعا، فهناك حوالي عشرة آلاف وخمسمائة نوع من الطيور.

ويعتقد فريق البحث العلمي أن العنبر الذي يغلف الطائر، والذي يبلغ طوله حوالي ثلاثة سنتيمترات ونصف ويزن أكثر من خمس غرامات، يعود إلى الحقبة الطباشيرية، وهي الحقبة الزمنية التي امتدت من 65 مليون سنة مضت إلى الوقت الحالي. وأوضح العلماء أن العنبر تشكل قبل حوالي 100 مليون عام خلال المرحلة المبكرة من العصر الطباشيري المتأخر وكان هناك الكثير من الطيور القديمة والديناصورات والسحالي في تلك المرحلة.

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