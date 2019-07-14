السنغال تفوز على تونس بهدف يتيم وتتأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية

خسر المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 في المواجهة التي جمعت بينهما في الدوري نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وانتهت الدقائق التسعون للوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، بعد أن أهدر المنتخب التونسي ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة والسبعين، فذهب الطرفان إلى التمديد.

وسجّل ديلان برون قلب الدفاع التونسي هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 100.

وحاول المنتخب التونسي الضغط في الشوط الثاني من التمديد واستحوذ على الكرة نسبياً، ولكنه اصطدم بالدفاع السنغالي. وبدا لاعبو السنغال في حالة بدنية أفضل بقليل ولكن تونس أملت في تعديل النتيجة بعد إعلان الحكم عن ضربة لصالحها قبل دقائق من نهاية المباراة.

ولجأ الحكم إلى تقنية "الفار" (أي التحكيم بالفيديو) وألغى ضربة الجزاء بعدها في قرار مشكوك في صحّته.

وفي المباراة الثانية من مساء اليوم تواجه الجزائر نيجيريا في المواجهة على بطاقة النهائي الثانية.