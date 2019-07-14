شاهد: حي مانهاتن بولاية نيويورك يغرق في الظلام

شهد حي مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي، ما جعل الحي الشهير الذي يشهد كثافة سكانية معتبرة يغرق في الظلام. وتوقفت خدمات قطارات المترو في العديد من المحطات، وهو ما جعل إدارة خدمة قطارات المترو في نيويورك تطلق تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، وتطمئن زبائنها قائلة: "نعمل على تحديد الأسباب وضمان استمرار حركة القطارات". وأثر انقطاع الكهرباء على ميدتاون وأبر وست سايد، ما جعل القطارات تتجاوز بعض المحطات دون التوقف.

وتذمر عشاق الفنون المسرحية الذين لم يتمكنوا من حضور العروض بسبب الظلام حيث لم تسمح مسارح برودواي بدخول المتفرجين وامتلأت الشوارع بحاملي التذاكر. وفي محاولة للتخفيف عن الزبائن قام فريق عمل إحدى المسرحيات الموسيقية بأداء أغنية أمام بوابة المسرح.

وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك في مؤتمر صحفي بعد نحو خمس ساعات من بدء انقطاع الكهرباء: "حلقت للتو فوق المدينة وقد عادت معظم الأضواء وهذا واضح. لم ترجع كل الأضواء وهذا أيضا واضح".

وقال جون مكافوي الرئيس التنفيذي لشركة كون إيدسون للكهرباء إنه بحلول منتصف الليل أعيدت الكهرباء لمعظم المشتركين الذين انقطعت عنهم. وقال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 73 ألف منزل وشركة. وقال مكافوي إنه لم يُعرف سبب انقطاع الكهرباء وأضاف: "ليس له علاقة على ما يبدو بزيادة الأحمال".وتحدث شاهد من رويترز في المنطقة عن سماع دوي انفجار في نحو الساعة السابعة وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بنيويورك إن رجال الإطفاء موجودون في موقع حريق شب بمحول.

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ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى بسبب انقطاع الكهرباء الذي أغرق قطاعا كبيرا من المدينة في ظلام دامس بعد مرور 42 عاما على اليوم الذي حدث فيه انقطاع كبير للكهرباء في السبعينات مما أدى إلى أعمال شغب وعمليات نهب في أكثر مدن الولايات المتحدة سكانا.

ومع تعطل إشارات المرور تكدست السيارات وعربات الأجرة عند تقاطعات الطرق في الوقت الذي أطلقت فيه سيارات الطوارئ وعربات الإطفاء أبواقها في محاولة للمرور. وفي بعض الأماكن تدخل مدنيون لتنظيم حركة المرور.