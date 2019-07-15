شاهد: احتفالات العيد الوطني الفرنسي من جادة الشانزيليزيه

احتفلت فرنسا بعيدها الوطني الذي يصادف الـ 14 يوليو-تموز. ونضم زعماء أوروبيون، من بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد لحضور عرض عسكري يقام بمناسبة الاحتفال بيوم الباستيل في باريس والذي يحتفي هذا العام بالتعاون العسكري الأوروبي.

ومر الموكب في شارع الشانزليزيه الشهير وماكرون يستقل مركبة عسكرية برفقة عدد من الدراجات النارية وأفراد من سلاح الفرسان. ثم انضم ماكرون للزعماء الأوروبيين ومنهم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا لمشاهدة العرض العسكري الذي بدأ باستعراض ابتكارات تقنية عسكرية حديثة.

وشارك حوالي 4300 عسكري و196 آلية و237 حصانا و69 طائرة و39 مروحية على جادة الشانزيليزيه في قلب العاصمة الفرنسية. وشهدت احتفالات العيد الوطني لهذا العام مشاركة فرانكي زاباتا بعرض على "الفلاي بورد" الذي يعمل بخمسة محركات نفاثة.