بريطانيا تختار صورة كاسر شفرة "إنيغما" آلان تورنغ لورقة نقدية جديدة

تكرم بريطانيا أحد رموزها الذين كانوا رأس حربة في صراعها للانتصار خلال الحرب العالمية الثانية، بعد نحو 65 عاماً على رحيله، وبعد نحو ستة أعوام من عفو ملكي طاله بسبب تهمة أدين بها وأدت إلى انتحاره باكراً.

فقد أعلن بنك إنجلترا يوم الإثنين 15 تموز/ يوليو أن الورقة المالية الجديدة من فئة خمسين جنيهاً ستحمل صورة عالم الرياضيات البريطاني آلان تورنغ، الذي يعتبره كثيرون اليوم أبا علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

وكان لتورنغ فضل كبير بنصر بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، وتقليص مدة الصراع وإنقاذ الآلاف من الأرواح، من خلال فك شيفرة "غير قابلة للكسر" كانت تستخدمها ألمانيا النازية.

هذا الإنجاز حققه تورنغ بفضل آلة كهربائية ميكانيكية طورها في "بليتشلي بارك" المركز البريطاني الحربي لكسر الرموز والشيفرات.

إلا أن ما حققه لبلاده في ذلك الحين لم يشفع له، فقد تم تجريده من وظيفته وإخصائه كيمائياً، عن طريق حقنه بهرمونات أنثوية، بعد إدانته عام 1952 بتهمة المثلية الجنسية التي كانت مجرمة في بريطانيا حتى عام 1967، بعد ممارسته الجنس مع رجل.

تلك الحادثة أدت بتورنغ إلى وضع حد لحياته عام 1954، انتحر بالسيانيد وهو لم يتجاوز الـ41 عاماً، ليصدر بحقه عفو ملكي من قبل ملكة بريطانيا في كانون الأول/ ديسمبر 2013، أي بعد ما يقارب الستين عاماً على وفاته.

الآن في هذا التكريم الوطني سيرافق صورة تورينغ على الورقة المالية جدول وصيغ رياضية أخذوا من بحث حول الأرقام القابلة للحساب أجراه العالم عام 1936، بالإضافة لصورة جهاز كمبيوتر تجريبي ورسومات فنية للآلات التي استخدمت لكسر رمز "إينغما".

للمزيد على يورونيوز:

مأساة العالم البريطاني آلان تورنج، محور دراما تاريخية

فرنسا تحيي عيدها الوطني تحت شعار التعاون العسكري الأوروبي

شركة السكك الحديدية الهولندية تقدم تعويضات مادية لناجين من المحرقة