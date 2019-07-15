رياض محرز يهدي هدفه لسياسي فرنسي تمنى خسارة الجزائر

هدف رياض محرز ضد نيجيريا في الوقت البدل الضائع الذي أهل الجزائر إلى الدور النهائي لبطولة إفريقيا، لم تكن أبعاده رياضية فحسب، فقد كتب محرز تغريدة على تويتر قال فيها إن الهدف هو هدية للبرلماني الفرنسي جولين أودول الذي تمنى الخسارة للمنتخب الجزائري عبر تغريدة نشرها قبل اللقاء قال فيها: "لتجنب حالات الشغب والسرقة، ولتجنب انتشار أعلام الجزائر والحفاظ على هدوء عطلتنا الوطنية... نثق في 11 لاعبا نيجيريا".

و كان رد محرز على جولين بمثابة السخرية بعد أن سجل هدفا حاسما أهل الجزائر إلى نهائي الكان، وتعليقا على تغريدة السياسي الفرنسي قال محرز:

"الهدف من الركلة الحرة هدية لك، نحن دائما سويا" وأضاف علمي الجزائر وفرنسا.

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