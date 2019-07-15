بسبب الخمور في قطر.. وزارة الإعلام الكويتية تطالب مذيعة سعودية بالاعتذار

استعدادا لكأس العالم للعام 2022، قررت قطر تخفيض أسعار بعض السلع بنسبة 30 بالمئة، وتحديدا أسعار الخمور والتبغ، وذلك بهدف استقطاب المزيد من الزوار والمشجعين لكرة القدم. وعن هذا القرار علقت المذيعة السعودية سارة دندراوي بسخرية في نهاية تقرير عرض على قناة العربية، قائلة "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

تعليق المذيعة السعودية لم يمر مرور الكرام، وانهالت عليها ردور الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بين منتقد وداعم لدولة الكويت وقطر ومطالب بالاعتذار، وبين مؤيد لكلام دندراوي انقسمت الآراء.

وتحول إسم دندراوي إلى أحد أبرز الأوسمة التي تم تداولها يوم أمس الأحد 14 يوليو/تموز.

موقف وزارة الإعلام الكويتية:

أصدرت وزارة الإعلام الكويتية، بيانا يوم أمس، أعربت فيه عن موقفها الرافض للكلام الصادر عن الإعلامية السعودية، واعتبرته بمثابة "إساءة بالغة تجاه الكويت وأهلها".

ولفتت الوزارة، إلى أن دولة الكويت "سعت وتسعى دائمًا إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء، كما دعت دائمًا إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة".

واعتبر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أن "ما بدر من مذيعة قناة العربية يعد خطأ جسيما يستوجب أن يبادر القائمون على القناة إلى تصحيحه لا سيما أن الكويت عملت وستواصل عملها من أجل رأب الصدع الخليجي".

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