الملك سلمان يلتقي وزراء لبنانيين سابقين ويشدد على دعم الرياض لبيروت

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي يوم الاثنين إن السعودية "ستمد يد العون للبنان" الذي يواجه تحديات، وذلك بعد اجتماعه هو ورئيسي وزراء لبنانيين سابقين مع العاهل السعودي الملك سلمان.

وقال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان السابق الذي حضر الاجتماع إن المحادثات كانت مهمة فيما يتصل بدعم اقتصاد لبنان واستقراره ووحدته.

وتواجه الحكومة اللبنانية المثقلة بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم أزمة مالية تريد معالجتها بإصلاحات منتظرة منذ وقت طويل.

والسعودية إحدى الدول الداعمة للبنان منذ فترة طويلة لكن العلاقات بين البلدين توترت في السنوات القليلة الماضية بسبب زيادة نفوذ جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في لبنان.

وقال ميقاتي لتلفزيون إل.بي.سي اللبناني من جدة إن الملك سلمان "شدد على ضرورة المحافظة على لبنان... خطوات سعودية قريبا نحو الدولة اللبنانية".

وأضاف أن الهدف هو إنقاذ لبنان في ضوء الصعوبات التي يواجهها.

وقال السنيورة لتلفزيون العربية المملوك لسعوديين إن رؤساء وزراء لبنان السابقين ناقشوا مع قادة المملكة أهمية مواصلة دعم الرياض للبنان. وشارك في المحادثات أيضا رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام.

كان وزير المالية السعودي قال في يناير كانون الثاني إن المملكة ستواصل دعم لبنان لحماية استقراره. وفي اليوم ذاته أعلنت قطر أنها ستشتري سندات دولارية أصدرتها بيروت بقيمة 500 مليون دولار دعما للاقتصاد اللبناني.

وقال مصدر في الحكومة القطرية الشهر الماضي إن قطر اشترت بعض سندات الحكومة اللبنانية ضمن هذا الاستثمار المزمع.

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