العاصفة "باري" تهدد لويزيانا وهبوط إنتاج النفط الخام بأميريكا بنحو 73 بالمئة

توغلت العاصفة المدارية باري في شمال غرب ولاية لويزيانا الأمريكية يوم الأحد، لتنذر بهبوب أعاصير وسقوط ما يصل إلى 38 سنتيمتراً من الأمطار في بعض المناطق، مما سيتسبب في فيضانات تهدد الحياة على طول نهر مسيسبي.

ووصلت العاصفة باري إلى اليابسة كإعصار من الفئة الأولى يوم السبت ثم سرعان ما ضعفت إلى عاصفة مدارية وهي الآن على بعد 85 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة شريفبورت وبلغت أقصى سرعة للرياح فيها 65 كيلومتراً في الساعة صباح يوم الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن من المتوقع سقوط ما يصل إلى 38 سنتيمتراً من الأمطار في بعض أجزاء جنوب ووسط لويزيانا يوم الأحد.

من ناحية أخرى ذكر مكتب السلامة والإنقاذ البيئي في الولايات المتحدة يوم الأحد أن إنتاج النفط الخام في المناطق الأمريكية بخليج المكسيك هبط بنحو 73 بالمئة أو ما يساوي 1.38 مليون برميل يومياً بسبب العاصفة المدارية باري.

وتابع المكتب أن إنتاج الغاز الطبيعي من المنصات البحرية في شمال خليج المكسيك انخفض بنسبة 62 بالمئة أو ما يساوي 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً.

وأوضح أن 283 منصة في المجمل، أي 42 في المئة، لا تزال مغلقة في خليج المكسيك.

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