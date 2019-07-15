بوريس جونسون يعلن أنه لن يؤيد أمريكا إذا رغبت بشن حرب على إيران

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء في بريطانيا، يوم الاثنين إنه لن يساند الولايات المتحدة حاليا إذا شنت عملا عسكريا ضد إيران.

وأوضح جونسون خلال مناظرة نظمتها صحيفة صن وإذاعة توك راديو "لو كنت رئيس الوزراء الآن، هل سأدعم العمل العسكري ضد إيران؟ الإجابة لا".

وتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.

وقال وزير الخارجية جيريمي هنت، الذي ينافس جونسون على منصب رئيس الوزراء، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تسعى للحرب مع إيران، كما لا يعتقد أيضا أن طهران تسعى للحرب مع واشنطن.

وأضاف في نفس المناظرة "الخطر الذي نواجهه شيء مختلف، وهو اندلاع حرب بشكل عرضي، بسبب حدوث شيء في موقف شديد التوتر والاضطراب".

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