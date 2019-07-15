الأمم المتحدة تطلب مئات ملايين الدولارات للسيطرة على فيروس إيبولا في الكونغو

قال مارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة يوم الاثنين إن تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يستمر لفترة أطول ويتكلف أموالاً أكثر ويودي بمزيد من الأرواح ما لم تتحرك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لضخ مئات الملايين من الدولارات الآن.

وكان لوكوك يتحدث لرويترز قبل اجتماع في جنيف لجمع أموال للتصدي لأسوأ تفش للإيبولا على الإطلاق.

كما دعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى المساعدة في إنهاء العنف بالمنطقة.

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