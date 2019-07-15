هل يكون العميل 007 امرأة في فيلم جيمس بوند القادم؟

هل يفاجئ صناع أفلام سلسلة الجاسوسية الأشهر جيمس بوند جمهورهم ويحدثون تغييراً جذرياً على بنية العمل الكلاسيكي الذي بدأ انتاجه مطلع الستينات بناء على قصص خيالية لعميل مخابرات بريطاني؟

تتحدث الشائعات عن كون العميل البطل 007 سيكون أنثى في الجزء الخامس والعشرين من سلسلة أفلام التشويق.

الأصابع تشير للممثلة البريطانية لاشانا لينش، بعد تقارير تتحدث عن نهاية مرتقبة لعمل دانييل كريغ جيمس بوند مع المخابرات البريطانية كالعميل 007 في الفيلم الخامس والعشرين، حيث يحتفظ بشخصيته ولكنه يتخلى عن رقمه بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

ومنذ أن دارت الكاميرات لانتاج هذا الجزء في نيسان/ أبريل الماضي، تعرض دانييل كريغ لحادثة أثناء التصوير أدت إلى إصابة في كاحله وخضوعه لعملية جراحية، وإصابة أحد أفراد الطاقم الفني كذلك، بحسب المنتجين، خلال تصوير تفجير.

يذكر أن لينش لعبت مؤخرًا دور ماريا رامبو في فيلم كابتن مارفل، حيث لعبت دور طيارة مقاتلة وهو ما تقول لينش بأنه "لم يحصل سابقاً في السينما".

من المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما العام القادم، تحديداً مطلع نيسان/ أبريل، حيث يتوقع أن يبدأ عرضه في الثامن من نيسان/ أبريل في الولايات المتحدة.

الفيلم من إخراج كاري جوجي فوكوناغا، ومن كتابة فيبي والر-بريدج.

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