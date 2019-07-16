دبي تجرب نظاماً ذكياً جديداً على طرقاتها لفحص طالبي رخص القيادة

في إطار جهود دبي المستمرة للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إطلاق "نظام المسار الذكي" لفحص سائقي المركبات المتقدّمين للحصول على رخصة قيادة في إمارة دبي، في مرحلته التجريبية.

وأعلنت الإمارة الاثنين 15 تموز/ يوليو نجاح أول فحص تجريبي تجريه في أحد مراكز فحص السائقين التابعة للهيئة.

وعن هذه التجربة الجديدة قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "النظام يُعتَبَرُ جزءاً من أتمتة عمليات الفحص، وذلك من خلال الربط المتكامل لمجموعة من الحلول الذكية مثل (تقنيات الاتصالات المعلوماتية، آلات تصوير ذكية، أجهزة استشعار دقيقة، وغيرها من التقنيات الذكية الفائقة التطوّر)".

كما أوضح آل علي بحسب بيان للهيئة "أن وجود التقنيات الفائقة التطوّر في نظام الفحص الذكي مثل التعرف على الوجه ليس للمتعاملين فقط وإنما للفاحصين كذلك، الأمر الذي سيسهم بشكل فعال في تعزيز الحوكمة والتأكّد بنسبة (%100) من هوية الفاحص وهوية المتعامل للارتقاء بمستوى الشفافية في تقديم نتائج الفحص وتمكين إدارة ترخيص السائقين من متابعة التحسين المستمر لجودة عمليات الفحص. وقد تم تجهيز (250) مركبة خفيفة وثقيلة وحافلة خفيفة وثقيلة بتقنيات هذا النظام، الذي يتوافق كذلك مع تقنيات الجيل الخامس لشبكة الإنترنت."

ويهدف هذا النظام الجديد لتطوير منظومة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وفقاً للهيئة، من خلال أتمتة فحص الطريق العملي وتحليل مهارات قيادة المتعاملين للحصول على رخصة القيادة.

كما تم تطوير تطبيق ذكي لعملية فحص الطريق وربطهِ مع منظومة الاتصالات المعلوماتية للمساهمة في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال توفير بيانات فرص تحسين مهارات القيادة للمتعاملين من النظام لاستخدامها في عمليات إعادة التدريب وتوفير منصة للمتابعة المباشرة لعمليات الفحص والتدخل في حالة وجود مخاطر محتملة أثناء عملية الفحص.

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