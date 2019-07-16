تعليقا على احتجاز الناقلة الإيرانية، خامنئي يقول إن القرصنة البريطانية لن تمر دون رد

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء إن إيران سترد على "القرصنة" البريطانية فيما يتعلق باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

ودعت إيران بريطانيا إلى الإفراج فورا عن الناقلة التي سيطر عليها مشاة البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها انتهكت عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون "تمارس بريطانيا الشريرة القرصنة وتسرق سفينتنا... وتضفي طابعا قانونيا على ذلك. لن تدع إيران ومن يؤمنون بنظامنا مثل هذه الأفعال الشريرة تمر دون رد".

الاتفاق النووي

كما قال الزعيم الأعلى الإيراني إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متهما الشركاء الأوروبيين بعدم الوفاء بالتزاماتهم.

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه قوله "بحسب وزير خارجيتنا، قطعت أوروبا على نفسها 11 التزاما ولم تف بأي منها. أوفينا بالتزاماتنا وبما هو أكثر منها. والآن وبعد أن بدأنا في تقليص التزاماتنا يعارضون ذلك. يا لها من وقاحة! أنتم الذين لم تفوا بالتزاماتكم"

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