الإمارات تعفي الأطفال تحت 18 عاماً من رسوم التأشيرة خلال فصل الصيف

في إطار تعزيز نجاح قطاع السياحة في الإمارات وجذب المزيد من السياح كل عام، لا تتباطأ الدولة بتقديم التسهيلات والعروض لإغراء مستمر للزوار من كل بقاع العالم.

أحدث ما حرر في هذا الشأن هو إعفاء الأطفال تحت سن 18 المرافقين لأهلهم للإمارات في الفترة بين الواقعة بين 15 يوليو/ تموز و15 أيلول/ سبتمبر من رسوم تأشيرات الدخول في محاولة منها تنشيط السياحة في هذا الموسم الذي تتراجع فيه أعداد السياح ويشهد حركة بطيئة بسبب المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

وللاستفادة من هذه الخدمة يجب على الزوار زيارة مواقع أو تطبيقات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للاستفادة من الإعفاء من الرسوم.

في هذه الشهور الثلاثة من العام، تشهد أسعار قطاع السياحة في البلاد انخفاضاً ملحوظاً، فأسعار الفنادق وتذاكر الطيران تتراجع بشكل كبير، والآن بهذه الخطوة تستطيع العوائل توفير الكثير من المال إذا اختارت الزيارة خلال هذه الفترة وهو ما تعول عليه الإمارات من خلال هذه الخطوة وخطوات عديدة أخرى، كتوفير شريحة هاتف مجانية عند الوصول للسياح.

وتشير التوقعات إلى نمو متزايد لصناعة السياحة في الإمارات بفضل العديد من الحوافز التي تقدمها الحكومة للزائرين.

استقبلت دبي 4.75 مليون زائر دولي في الربع الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 2 % مقارنة بالعام الماضي ، وفقاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، في حين استقبلت أبوظبي 10.27 مليون زائر دولي في عام 2018، وقالت وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي إن نزلاء الفندق زادوا بنسبة 3.94 في المائة مقارنة بعام 2017.

أما مطار الشارقة الدولي فأعلن عن تسجيل أكثر من 3.156 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2019، مسجلاً نمواً قياسياً بلغ 9.56 % في نمو المسافرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفقًا للأرقام الحكومية، فقد بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2018، 68.5 مليار درهم (18.7 مليار دولار)، أي ما يعادل 5.2 % من إجمالي الناتج المحلي.

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