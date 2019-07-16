روسيا وأمريكا ستدرسان زيادة القيود على الأسلحة النووية قد يشمل الصين أيضا

قال مسؤولون أمريكيون بارزون يوم الاثنين إن من المقرر أن يجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا في جنيف يوم الأربعاء لبحث اتفاق جديد يقيد التسلح النووي بما قد يشمل الصين في نهاية الأمر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يرغب في رؤية "الجيل التالي" من اتفاق الحد من التسلح مع روسيا والصين وأن يشمل ذلك كل أنواع الأسلحة النووية. وكان قد أثار الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ كل على حدة خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا الشهر الماضي.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم إنه لم يتضح ما إذا كانت الصين، التي لم تشارك في اتفاقات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، سترحب بالمشاركة في المحادثات.

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