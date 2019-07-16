شاهد: إندونيسيا تواجه سلسلة من الزلازل ألحقت أضرارا جسيمة بالبنايات

هز زلزال عميف جزيرة بالي الإندوينسية الثلاثاء، وتسبب في حالة من الذعر وألحق أضرارا كبيرة بالبنايات، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريشتر، كان في البحر على بعد 82 كيلومترا جنوب غرب مدينة دينباسار في بالي، وكان على عمق 91 كيلومترا. وذكرت وكالة الجيوفيزياء الاندونيسية أن قوة الزلزال غير قادرة على التسبب في تسونامي.

ونشرت الوكالة الوطنية للكوارث مقطع فيديو على (تويتر) يظهر الأضرار التي لحقت بأحد مداخل منتجع "نوسا دوا" الراقي في بالي.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 7.3 درجة وقع في جزر الملوك بشرق إندونيسيا يوم الأحد مما أسفر عن مقتل امرأة ونشر الفزع بين السكان.

وأشارت الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث عبر تويتر إلى أن امرأة لقيت حتفها بسبب الزلزال في منطقة ساوث هالماهيرا. وأضافت أنها سجلت ما لا يقل عن 30 هزة ارتدادية خلال أقل من أربع ساعات على الزلزال الرئيسي.

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هذا ووقع الزلزال بعد ساعات من زلزال بلغت شدته 6.6 قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية إلى الجنوب من إندونيسيا.

وقال إكسان سوبور، وهو مسؤول بالوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث، إن الناس في منطقة ساوث هالماهيرا القريبة من مركز الزلزال انتابهم الفزع وأسرعوا بالخروج من منازلهم.

وانتقل سكان المناطق القريبة من المحيط إلى أراض أكثر ارتفاعا رغم تأكيد المسؤولين بأن الزلزال لن يؤدي إلى تسونامي.