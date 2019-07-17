منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي الإيبولا حالة طوارئ صحية دولية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، الأربعاء، تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية "حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا دوليا"، وقالت إن مخاطر انتشارها في مدينة جوما وإلى أوغندا زادت التهديد.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة إنه قبل بتوصيات لجنة خبراء دوليين أكدت على أنه لا ينبغي فرض قيود على الحركة أو التجارة أو فرض عمليات فحص للركاب عند الدخول بالموانئ أو المطارات خارج المنطقة المعنية.

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