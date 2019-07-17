تايوان تتأهب لأول إعصار هذا العام

نقلت تايوان أكثر من ألفي شخص إلى مناطق آمنة يوم الأربعاء مع استعداد الجزيرة لأول إعصار هذا العام وألغت شركات الطيران رحلات داخلية وأصدرت السلطات تحذيرات من الفيضانات وارتفاع الأمواج.

ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار "داناس"، المصنف في أضعف مستويات الأعاصير، مقاطعة "يلان الشرقية" مساء الخميس. وقال مسؤولو الأرصاد ان داناس يتحرك عبر المحيط في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 18 كيلومترا في الساعة.

وذكرت السلطات أنها نقلت أكثر من ألفي شخص إلى مناطق آمنة ومعظمهم سياح كانوا على جزر قبالة الساحل الشرقي للبلاد. وتم إلغاء نحو 24 رحلة داخلية وخدمات العبّارات ووضعت القوات في حالة تأهب في بعض المناطق وسط مخاوف من سقوط أمطار غزيرة قد تسبب انهيارات أرضية وفيضانات.

والأعاصير شائعة في تايوان والصين والفلبين واليابان في النصف الثاني من العام وتستجمع قوتها من المياه الدافئة في المحيط الهادي أو بحر الصين الجنوبي.

وأحدث إعصار "موراكوت" الذي اجتاح تايوان عام 2009 أضرارا بالغة وأودى بحياة نحو 700 معظمهم في انهيارات أرضية.

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