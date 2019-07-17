الخارجية التركية: مقتل موظف بالقنصلية التركية في إطلاق النار في أربيل

أعلنت الخارجية التركية عن مقتل "موظف" بالقنصلية التركية في العراق بعملية إطلاق نار بمدينة أربيل في أول تعليق رسمي على خبر تناقلته وسائل الأنباء العالمية.

وكانت وكالة رويترز قالت نقلا مسؤولين أمنيين في إقليم كردستان العراق، إن ما لا يقل عن ثلاثة دبلوماسيين أتراك قتلوا اليوم الأربعاء 17 يوليو/تموز بعملية إطلاق نار.

وأضافت أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مطعم كان الدبلوماسيون يتناولون طعامهم فيه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية وتركية أن نائب القنصل التركي في أربيل كان من بين 3 دبلوماسيين قتلوا بالرصاص.

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