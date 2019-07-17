شاهد: عصابة تخفي الكوكايين داخل مساحيق الغسيل في البرازيل

أعلنت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية يوم أمس الثلاثاء 16 يوليو/تموز، أنه تم العثور على أكياس من الكوكايين داخل علب مساحيق الغسيل.

وذكرت الشرطة أن "عملاء السوبرماركت" وجدوا الكوكايين داخل العلب بعد أن تم شراؤها، وقاموا بإبلاغ الشرطة على الفور.

وقال أوليفيو ليرا قائد الشرطة المحلية في مدينة ساو باولو، إنه تم إلقاء القبض على مشتبه به بعد العثور عليه وهو يتنقل وبحوزته 32 من الصناديق المملوءة بالمخدرات داخل سيارته.

هذا وأعلنت الشرطة، أنه تم أيضا العثور على 80 كيلوغراما من الكوكايين داخل المتجر، وتعتقد أنه ضالع في تجارة المخدرات.

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