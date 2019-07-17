الفيضانات تهدد الملايين في الهند بسبب الأمطار الموسمية

قالت الحكومة يوم الأربعاء إن الفيضانات والسيول باتت تهدد ملايين المواطنين في شمال شرق الهند مع تزايد القلق إزاء القدرة على توفير إمدادات الغذاء والمياه حتى مع تراجع حدة هطول الأمطار.

ونزح أكثر من 4.7 مليون شخص في ولاية آسام، ويعيش الآلاف منهم على أقل قدر من إمدادات الغذاء فضلا عن المياه الملوثة.

وكانت ولاية آسام هي أكثر المناطق تضررا في الهند غير أن السيول ضربت نيبال وبنجلادش المجاورتين.

ولقي 153 شخصا على الأقل حتفهم في الهند ونيبال وبنجلادش كما اجتاحت الفيضانات مناطق في باكستان.

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