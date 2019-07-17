التوقيع على اتفاق بين المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة

وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف لجماعات معارضة بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي اليوم الأربعاء في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال السودان إلى الديمقراطية.

وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام انتقال سياسي في السودان بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان في أعقاب احتجاجات على حكمه استمرت لأسابيع.

وقال إبراهيم الأمين وهو قيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض خلال مراسم التوقيع "نحن نريد وطنا مستقرا لأننا عانينا الكثير".

وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن السودان بحاجة للتغلب على الفقر ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

ويواصل الجانبان العمل على وثيقة دستورية من المنتظر توقيعها يوم الجمعة.

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