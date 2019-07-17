مولود جديد ينضم إلى حديقة "تارونغا" في سيدني باليوم العالمي للشمبانزي

إحتفلت حديقة "تارونغا" للحيوانات في سيدني يوم الأحد 14 يوليو/تموز باليوم العالمي للشمبانزي من خلال الترحيب بقدوم عضو جديد في عائلة الشمبانزي.

ووفقا لحديقة الحيوان، ولدت الصغيرة سافيري في شهر مايو/أيار أي قبل نحو شهرين، للأم شيبا إحدى أكثر القرود المتواجدة خبرة.

وأعلنت الحارسة الرئيسية للحديقة جانيت لاكي في بيان أصدرته أنه "أصبح في حديقة تارونغا اليوم 21 من قردة الشمبانزي"، وقالت إن "وصول الصغيرة سافيري يساعدنا حقًا في تحقيق التوازن بين المجموعة، كما أن وجود سيبيلي البالغة من العمر عام ونصف كصديق للعب واللهو قد يساعد سافيري في النمو والتطور".

هذا ولفتت الحديقة، إلى أن الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها يصنف هذه القردة على أنها مهددة بالانقراض.

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