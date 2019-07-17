مجلس النواب الأمريكي يدين ترامب بسبب تغريداته "العنصرية"

صوت مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الثلاثاء، لإدانة الرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحات تتسم بالتمييز العنصري ضد أربع نساء ديمقراطيات في الكونغرس ينتمين لأقليات مختلفة، في تصويت رمزي يهدف إلى وصم ترامب وزملائه الجمهوريين الذين أيدوه.

وانضم أربعة جمهوريين إلى كل الديمقراطيين ومستقل واحد في التصويت، لتوبيخ الرئيس بسبب تغريداته يوم الأحد، التي قال فيها للنساء الأربع إن عليهن أن يعدن "للمساعدة في إصلاح الأماكن المنهارة الموبوءة بالجريمة التي أتين منها".

والنساء الأربع مواطنات أمريكيات وولدت كلهن ما عدا واحدة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "إذا لم تكن سعيدا في الولايات المتحدة وإذا كنت تشتكي طيلة الوقت فتستطيع ببساطة أن ترحل". وقوبل تصريحاته بتصفيق متقطع من بعض رجال وسيدات الأعمال.

وعندما سئل إن كان يشعر بالقلق من أن البعض يعتبر تصريحاته عنصرية وأن المؤمنين بتفوق العرق الأبيض يجدون معه قاسما مشتركا، أجاب ترامب بأنه ليس كذلك. وقال "هذا الأمر لا يعنيني لأن الكثير من الناس يتفقون معي".

وقوبلت تصريحات الرئيس بانتقادات واسعة النطاق بل ولاقت استهجانا من عدد محدود من زملائه الجمهوريين.

ولم يذكر ترامب المشرعات بالاسم في تغريداته يوم الأحد لكن بدا أنه يشير إلى النائبات ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك وإلهان عمر من مينيسوتا وأيانا بريسلي من ماساتشوستش ورشيدة طليب من ميشيغان.

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