شاهد: فيديو من العام 1992 يجمع ترامب برجل أعمال متهم بجرائم جنسية

خرج إلى العلن مقطع فيديو يعود لعام 1992 يجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال جيفري إبشتاين خلال حفل صاخب، يتبادلان فيه الكلام والمزاح والضحك.

هذا الفيديو من المحتمل أن يؤكد ما يحاول ترامب نفيه دائماً عن علاقة جيدة تربطه برجل الأعمال، حيث قال الرئيس لأمريكي مرارًا إنه "ليس من محبي جيفري إبشتاين".

جيفري إبشتاين هو رجل أعمال اتهم في قضايا أخلاقية وجرائم جنسية عدة.

تم إلقاء القبض عليه مؤخراً في وقت سابق هذا الشهر للاشتباه بتهريبه فتيات قاصرات لاستغلالهم في تجارة الجنس، وهي تهم مشابهة لما واجهه عام 2008 في قضية جرائم جنسية أخرى واستطاع الإفلات منها حينها، وقال إن لقاءاته مع الضحايا المزعومين كانت بالتراضي وأنه يعتقد أنهم كانوا في سن 18 عندها.

اشتهر إبشتاين بصلته بالسياسيين والملوك، حيث تضم قائمة أصدقائه ترامب والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والأمير أندرو بحسب أوراق من المحكمة، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 45 عامًا في حال إدانته.

للمزيد على يورونيوز:

ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا مع إيران ولا نسعى إلى تغيير نظام طهران

ترامب يستمر في هجومه "العنصري" على نائبات بالكونغرس رغم انتقاده من طرف مشرعين

شاهد: ترامب يؤكد: "كيم جونغ أون كان سعيدا عندما رآني"