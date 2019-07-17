شاهد: "رئيس الوزراء الياباني" يتعرض للصفع والضرب في كوريا الجنوبية

تجمع عدد من المتظاهرين أمام السفارة اليابانية في سيول يوم الأربعاء 17 يوليو - تموز وقاموا بصفع رجل يرتدي قناع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والتنكيل بدمى يابانية، داعين لمقاطعة منتجاتهم في خضم الصراع السياسي والاقتصادي بين كوريا الجنوبية واليابان بفعل القيود المفروضة على الصادرات اليابانية.

ونظم أعضاء تجمع مدني آخر مظاهرة أدانوا فيها القيود التجارية اليابانية، لكن من جهتها نفت اليابان وجود أسباب تتعلق بتعويضات مالية للعمالة وراء القيود المفروضة على الصادرات، على الرغم من أن أحد وزرائها قد أشار إلى "نزع الثقة" مع كوريا الجنوبية كسبب للنزاع.

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