شاهد: غطسة منعشة في المياه المتجمدة.. هكذا يحتفل التشيليون بقدوم الشتاء

بينما ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها في قارات الأرض الشمالية تقترب درجة حرارة المياه التي تفصل القارة الأمريكية الجنوبية عن أرخبيل أرض النار (تييرا ديل فويغو) عند مضيق ماجلان من الصفر مئوية، لكن هذا لا يمنع التشيليين من الاستمتاع بقدوم الشتاء عن طريق القيام بغطسة "منعشة" في الماء البارد.

وينضم للتشيليين سياح من جميع أنحاء العالم جاؤوا لزيارة هذه المنطقة الطبيعية الرائعة التي تسمى "قعر العالم". وبحسب محافظ مدينة بونتا أريناس فإن عدد من غطسوا كان يقرب 3000 شخص.

ويأتي هذا التقليد كفعالية من مهرجان الشتاء الذي يشمل أيضا ألعابا رياضية وفعاليات ثقافية تستقطب عشرة آلاف من السياح سنويا بحسب تقارير لوكالات محلية.

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