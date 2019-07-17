شاهد: شارع "فورش بن شيش" في ويلز يدخل موسوعة غينيس

أعلنت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية أن شارعا متعرجا في شمال غرب ويلز هو أكثر شوارع العالم انحدارا.

ويصل انحدار "فورش بن شيش" في مدينة "هارلك" التاريخية التي تشتهر بقلعتها التي تعود للعصور الوسطى، إلى 37.45 بالمئة بالمقارنة بنسبة 35 بالمئة التي كانت من نصيب شارع "بولدوين" في "دونيدين" بنيوزيلندا والذي كان يحمل الرقم السابق.

ويستند القياس المحدد على أشد انحدار في جزء يتكون من عشرة أمتار في الطريق. وطبقا لمعايير موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية فإن الشارع يجب أن يكون شارعا عاما رئيسيا ومسطحا بالكامل وبه مبان على طول الطريق.

وشهد شارع "بولدوين" ازدهارا سياحياً ضخماً بعدما حمل الرقم القياسي حيث كانت توجد لافتة في الشارع تُباهي بأهمية انحداره.

وقال "كريج جلينداي"، رئيس تحرير موسوعة غينيس "آمل أن تتمتع "هارلك" بنفس الاحتفالات وأن يؤدي اللقب الجديد إلى حضور أناس كثيرين إلى المدينة الجميلة، لتجربة أكثر شوارع العالم انحدارا بأنفسهم."

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