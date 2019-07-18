الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة نفط أجنبية كانت تهرب الوقود في الخليج

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم، الخميس، إن إيران احتجزت ناقلة أجنبية تهرب الوقود في الخليج، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي. وقال الحرس "تم احتجاز ناقلة أجنبية تهرب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج الفارسي" مضيفا أن السفينة احتجزت يوم الأحد.

وقال الحرس الثوري إن السفينة المحتجزة، التي لم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن اسمها، هي نفس السفينة التي قطرها بعد أن أرسلت نداء استغاثة.

وأضاف في بيان نقله التلفزيون الرسمي "السفينة التي قطرتها إيران إلى مياهها بعد تلقي نداء استغاثة، احتُجزت لاحقا بموجب أمر من المحكمة لأننا اكتشفنا أنها كانت تهرب الوقود".

وذكر الحرس الثوري أنه لم يحتجز أي سفن أخرى في الخليج.

كانت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله يوم الثلاثاء إن سفن البحرية الإيرانية ساعدت ناقلة نفط أجنبية معطلة في الخليج كانت بحاجة لإصلاحات.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت سابقاً اليوم 18 أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة أجنبية في الخليج، وحثت السلطات الإيرانية على تهدئة التوترات.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه "تم احتجاز ناقلة أجنبية تهرب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج الفارسي يوم الأحد".

وأضافت أن الحكومة البريطانية "تراقب باستمرار الوضع الأمني هناك وأنها ملتزمة بالحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".

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