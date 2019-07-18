اعتقال 12 إسرائيليا في قبرص في قضية اغتصاب بريطانية

قالت الشرطة القبرصية إنه تم اعتقال 12 إسرائيليا، إثر ادعاء امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 سنة تعرضها للاغتصاب في منتجع "أيا نابا" السياحي.

وقال مسؤول إنه من المبكر جدا الخوض في التحقيق، وإنه من غير الواضح تحديد عدد المتورطين في القضية. كذلك لم يتضح كيف تعرفت المرأة على المشتبه بهم، أو إذا كانوا جميعا ضمن مجموعة واحدة في "أيا نابا"، فيما نقلت وسيلة اعلام محلية قولها إن الجريمة المفترضة وقعت يوم الأربعاء في النزل الذي كانت تقيم فيه الفتاة والمشتبهين بهم.

ويحظى منتجع "أيا نابا" بشعبية في أوساط السياح الشبان، الذين تستهويهم النوادي الليلية والشواطئ النظيفة جدا.

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