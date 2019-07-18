موجة حر جديدة من المرجح أن تجتاح أوروبا الأسبوع المقبل

تشير التوقعات الجوية إلى ان درجات الحرارة سترتفع في أوروبا مرة أخرة خلال الأسبوع المقبل، في مناطق من بينها فرنسا وألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة والنرويج، وهولندا وإسبانيا والبرتغال.

وبحسب وكالة الرصد الجوي في فرنسا فإن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 35 درجة، بحلول يوم الثلاثاء المقبل في معظم مناطق البلاد، باستثناء ساحل الأطلسي والمناطق في الشمال الغربي. ويتوقع أن تصل درجات الحرارة ذروتها يومي الاربعاء والخميس لتصل إلى نحو 39 و40 درجة في الجنوب الشرقي.

ويتوقع في نهاية الأسبوع المقبل حدوث زوابع رعدية في المناطق الجبلية الرئيسية لفرنسا، ولكن لا يتوقع مع ذلك أن تنخفض درجة الحرارة دون 30 درجة. أما درجات الحرارة الليلية فإنها ستنخفض إلى دون 27 درجة في أغلب المناطق، باستثناء منطقتي رون ألب ورون ألب كوت دازور.

فرنسا ليست الوحيدة

رغم ان فرنسا هي البلد الوحيد الذي أعلن رسميا توقعات موجات الحرارة المقبلة، فإن توقعات خبراء الرصد الجوي تشير إلى أن ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا وإسبانيا والبرتغال ستشهد ارتفاعا مماثلا لدرجات الحرارة.

وكانت نهاية شهر يونيو حزيران الماضي شهدت ارتفاعا قياسيا لدرجات الحرارة في عدد من البلدان، منها فرنسا التي سجلت فيها لأول مرة 45 درجة، كما ارتفعت الحرارة إلى درجة قياسية في كل من ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر وليتوانيا، وبولندا وسلوفاكيا وتركيا.

ويقول العلماء إن شهر يوليو تموز لن يختلف كثيرا عن الشهر الماضي، وإنه من المحتمل جدا أن تسجل خلاله أرقام قياسية لدرجات الحرارة، بحسب ما افاد به عالم المناخ مايكل مان ليورونيوز، والذي أضاف القول بأن موجة الحر يبدو أنها ستسمر كامل الصيف.

وقال خبير الرصد الجوي سايمون كاردي على صفحته الخاصة في موقع تويتر إن درجات الحرارة المرتفعة والهواء الجاف متوقعة الأسبوع المقبل.

وتشير توقعات المركز الأوروبي للرصد الجوي إلى أن هواء حارا من المنطقة الاستوائية وإسبانيا يتحرك باتجاه أوروبا الغربية، بسبب ضغط جوي منخفض غربي الشبه الجزيرة الإيبيرية.

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