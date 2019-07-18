شاهد: "الجندي الطائر" يوثق لحظات تحليقه خلال الاستعراض العسكري بباريس

قاد المخترع الفرنسي و"الجندي الطائر" فرانكي زاباتا احتفالات العيد الوطني الفرنسي إلى آفاق جديدة يوم الأحد (14 تموز/يوليو)، عبر عرض على لوح طائر فوق سماء الشانزليزيه.

وأظهرت لقطات من "غو بروGoPro" كانت مثبتة على رأس "الجندي الطائر" البالغ من العمر 40 عاماً، صوراً جوية للإحتفال والحضور بمناسبة العيد الوطني الفرنسي.

طار زاباتا على "لوحه طائر"، وهو جهاز من اختراعه الخاص، بعد أن حصل على منحة قدرها 1.3 مليون يورو من الجيش الفرنسي لتطويره عسكرياً، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام عام 2018.

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