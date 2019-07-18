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ألمانيا

شاهد: الشرطة الألمانية تداهم منازل "إسلاميين متشددين" في كولونيا ودورين

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
الشرطة الألمانية خلال حملة مداهمة
الشرطة الألمانية خلال حملة مداهمة -
حقوق النشر
رويترز
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أعلنت الشرطة الألمانية الخميس عن قيامها بحملة مداهمة للعديد من المنازل المملوكة من طرف إسلاميين متشددين في كل من بلدة كولونيا ودورين في غرب ألمانيا للإشتباه في تحضيرهم لعمليات مسلحة دون تقديم المزيد من التفاصيل. وصادر ضباط الشرطة في دورين أشياء من شقة وصفها المتحدث باسم الشرطة بـ "النقطة المركزية" للتحقيق. وغردت الشرطة على صفحتها في تويتر أنها تقوم بحملة مداهمة على مواقع مشتبهة في كولونيا ودروين بعد الإشتباه في احتمال وقوع اعتداء إرهابي كما دعت السكان للبقاء بعيدا عن موقع الغارة.

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وأضاف ذات المتحدث أن شرطة كولونيا لديها مؤشرات على أن المشتبه بهم ربما كانوا يخططون لشن هجمات في ألمانيا. من جهتها قالت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن نفس المصدر إن الشرطة إعتقلت رجلين للتحقيق معهما في إطارالإشتباه في أنهما كانا يعتزمان تنفيذ هجوم. ومن المقرر أن تعقد الشرطة مؤتمرا صحفيا لتقديم المزيد من المعلومات.