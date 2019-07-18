الولايات المتحدة تقول إنها أسقطت طائرة إيرانية مسيّرة في هرمز وظريف يرد

قال وزيرة الخارجية الإيرانية، محمود جواد ظريف، إنه ليس لدى إيران معلومات عن فقدان طائرة مسيرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، قد قالت في وقت سابق إن قوات البحرية اتخذت إجراءات دفاعية ضد طائرة مسيرة إيرانية بعدما اقتربت بشكل خطير من السفينة الحربية "يو إس إس بوكسر" في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان "اقتربت طائرة مسيرة من السفينة بوكسر ووصلت إلى مدى يشكل تهديداً". لكن البيان لم يذكر جنسية الطائرة.

وأضاف هوفمان أن الحادث وقع نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي مع عبور السفينة بوكسر مضيق هرمز. ومضى يقول "اتخذت السفينة بوكسر إجراءً دفاعياً ضد الطائرة المسيرة لضمان أمن وسلامة السفينة وطاقمها".

فيما كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أول المعلنين عن النبأ حيث قال "المدمرة الأميركية "يو إس إس بوكسر" دمرت طائرة مسيّرة إيرانية (درون) في مضيق هرمز، اليوم، الخميس. وأضاف ترامب أن البحرية دمرّت الطائرة لأن الأخيرة شكّلت خطراً عليهأ، إذ اقتربت الأخيرة نحو 900 متر منها".

ودعا ترامب الدول الأخرى إلى إدانة إيران وحماية سفنها.

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