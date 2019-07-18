الهند تطلق ثاني مهمة للقمر يوم 22 يوليو

قالت وكالة الفضاء الهندية الخميس إنها ستطلق ثاني مهمة للقمر يوم 22 يوليو/ تموز بعد إلغاء المهمة الأصلية التي كانت مقررة هذا الأسبوع بسبب "مشكلة فنية". وذكرت الوكالة في تغريدة على تويتر أن المركبة تشاندرايان-2 التي شيدتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية ستنطلق في مهمتها الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

هذا وسبق وأن أجلت وكالة الفضاء الهندية إطلاق ثاني مهمة لها إلى القمر في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي بسبب "مشكلة فنية" تم رصدها قبل أقل من ساعة من إطلاق المركبة تشاندريان 2.