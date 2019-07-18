الخارجية السعودية تحذر رعاياها من تلاعبات مالية واحتيالات البطاقات الائتمانية في تركيا

أصدرت وزراة الخارجية السعودية تحذيرا الأربعاء لرعايها المسافرين إلى تركيا من عمليات احتيال مالية خلال تعاملات تأجير السيارات. وشمل التحذير الذي نشرته الوزراة على حسابها على موقع تويتر سيارات تأجير السيارات في مطار طرابزون في شمال شرق البلاد.

كما قدمت الوزارة بعض التوصيات لرعاياها لتجنب عمليات الإحتيال.

وورد في تحذير الخارجية السعودية أن الكثير من المواطنين السعوديين تعرضوا لعمليات احتيال من طرف بعض الوكالات المحلية لتأجير السيارات سواء في مطار طربزون وكذلك في المدينة، موضحة أنه تم سحب مبالغ مالية من بطاقات إئتمانهم بعد تعرض العربات إلى حوادث بالغة الخسائر أم لا. الوزارة اكدت كذلك أن اصحاب هذه الوكالات أجبروا الزبائن المعنيين على دفع مبالغ كبيرة لإصلاح السيارات.

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وعلى موقع تويتر تصدر "تحذير خامس للسعوديين في تركيا"، حيث علق الكثير من رواد الموقع على هذا الموضوع.

وأوصت السلطات السعودية بإتباع بعض الإجراءات في حالة حدوث حوادث من بينها طلب نسخة من عقد تأجير السيارات مع تحديد المبلغ ونوعية التأمين وعدم مغادرة مكان الحادث قبل وصول مصالح الشرطة المكلفة وطلب نسخة من تقرير الحادث.