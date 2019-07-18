سقوط قتلى وجرحى في حريق باستوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان

قال مسؤول في إدارة المطافئ بمدينة كيوتو اليابانية إنه يُخشى مقتل 23 شخصا على الأقل في حريق يشتبه بأنه متعمد في استوديو للرسوم المتحركة بالمدينة اليوم الخميس.

وأضاف المسؤول أن السلطات أكدت وفاة 13 شخصا بينما لا توجد علامات حيوية لدى عشرة آخرين على الأقل بعد العثور عليهم في الاستوديو.

وقالت السلطات إن عشرات آخرين أصيبوا بعد إضرام النار بالمبنى. وتشتبه السلطات أن الحريق أضرمه رجل عن عمد كان يصيح قائلا "موتوا" وهو يسكب البنزين في المبنى.

ونقلت وكالة أنباء كيودو عن شرطة المدينة قولها إن نحو عشرة أشخاص عُثر عليهم راقدين بالطابق الثاني من المبنى، لكن لم يُنقلوا على الفور إلى مرافق طبية بسبب الاعتقاد بأنهم ماتوا بالفعل.

وكانت وكالة كيودو قد قالت في وقت سابق إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا في الحريق بينهم عشرة في حالة خطيرة.

وأحجمت شرطة مدينة كيوتو عن التعليق.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشرطة اعتقلت شخصا عمره 41 عاما سكب سائلا يبدو أنه بنزين حول الاستوديو.

وقالت إن الرجل أصيب ويتلقى العلاج في مستشفى مما منع الشرطة من استجوابه على نحو مناسب حتى الآن. وأضافت أنه كان يقول "موتوا" عندما أشعل النار.

وينتج الاستوديو مسلسل "صوت! يوفونيوم" (ساوند! يوفونيوم) ومن المقرر أن يصدر فيلم من إنتاجه بعنوان "حر! طريق إلى العالم- الحلم" (فري! رود تو ذا وورلد- ذا دريم) هذا الشهر.

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