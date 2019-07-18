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العالم

مايك بنس ينتقد السعودية بشدة ويدعوها للإفراج عن المدوّن رائف بدوي

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بقلم:  Euronews 
مايك بنس خلال مؤتمر صحفي في واشنطن
مايك بنس خلال مؤتمر صحفي في واشنطن -
حقوق النشر
REUTERS/Mary F. Calvert
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وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأميريكي، اليوم، الخميس، انتقادات حادة إلى المملكة العربية السعودية بسبب قمع الحريات الدينية وحثها على الإفراج عن المدون رائف بدوي المسجون بسبب انتقاده للإسلام.

كما أشار بنس في مؤتمر عن الحرية الدينية في وزارة الخارجية إلى اعتقال معارضين دينيين في إريتريا وموريتانيا وباكستان والسعودية.

وقال بنس "كل هؤلاء الرجال الأربعة تصدوا بقوة للدفاع عن الحرية الدينية على الرغم من ضغوط تفوق التصور وأن الشعب الأميركي يقف إلى جانبهم... الولايات المتحدة تدعو حكومات إريتريا وموريتانيا وباكستان والسعودية إلى احترام حرية الاعتقاد وإطلاق سراح هؤلاء الرجال".

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