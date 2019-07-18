شاهد: لحظة اعتقال المشتبه به بإضرام النار باستديو للرسوم المتحركة في اليابان

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) لقطات تظهر القبض على المشتبه به بإضرام النار في استوديو للرسوم المتحركة بمدينة كيوتو اليابانية، وأسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة آخرين بعضهم في حالة حرجة.

وذكرت في وقت سابق من اليوم وعقب وقوع الحريق، أن الفاعل كان يصيح قائلا "موتوا" وهو يسكب البنزين في المبنى، بحسب ما أفاد به عدد من الناجين.

وأعلن مسؤول في إدارة المطافئ بمدينة كيوتو، أنه تم توقيف الرجل المشتبه بتنفيذه حريق المبنى اليوم الخميس 18 يوليو/تموز وجاري التحقيق معه.

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