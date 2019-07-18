شاهد: هبوط إضطراي لطائرة صغيرة على شاطئ في ماريلاند

أعلنت الشرطة الأمريكية في ماريلاند عن هبوط إضطراري لطائرة صغيرة في شاطئ ماريلاند. وقالت الشرطة إنها تلقت إتصالا من قائد الطائرة الصغيرة أخبرهم بأنه يعاني من مشكلة في المحرك قبل أن يقوم بهبوط اضطراري. وأظهر فيديو لحظة هبوط الطائرة إضطراريا على مياه الشاطئ وسط دهشة الناس.

ونقلت وسائل الإعلام عن شرطة أوشن سيتي قولها إن قائد الطائرة الصغيرة تريفور إتش. ديهل، البالغ من العمر 23 عامًا أقلع في طائرته سيسنا من ريدفيل في فيرجينيا يوم الثلاثاء في رحلة صوب مطار أوشن سيتي.

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وتابعت الشرطة أن ديهل أخبرهم أنه كان على بعد حوالي 1.6 كيلومتر من شاطئ مريلاند عندما تنبأ بمشكلة في المحرك وانزلق نحو المياه حيث قام بهبوط اضطراري. وتنقلت فرق الإنقاذ إلى الشاطىء حيث قدمت الإسعافات الأولية لتريفور. كما فتحت الشرطة تحقيقا حول هذا الحادث.