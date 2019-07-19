شاهد: مغامر هولندي يقطع أطول رحلة بسيارة كهربائية صديقة للبيئة استغرقت ثلاث سنوات

أكمل أحد المدافعين الهولنديين عن الاستدامة والمحافظة على البيئة، أطول رحلة على الإطلاق بسيارة كهربائية في نيوزيلندا يوم الجمعة 19 يوليو/ تموز بعد رحلة استغرقت ثلاث سنوات قادته عبر أكثر من 30 دولة.

انطلق ويبي واكر من هولندا في مارس/ آذار 2016 برحلته "بلو باندت" لعرض إمكانيات النقل المستدام، بتمويل من تبرعات متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.

قطع واكر مسافة 101000 كم (62,800 ميل) خلال رحلته، عبر من خلالها أوروبا الشرقية، إيران، الهند وجنوب شرق آسيا، قبل السفر في جميع أنحاء أستراليا وعبر نيوزيلندا.

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قال المغامر الهولندي واكر: "أردت أن أبذل قصارى جهدي للترويج لهذه التكنولوجيا وإظهار أن الاستدامة هي وسيلة قابلة للتطبيق في قطاع النقل. لذلك أردت حقًا فعل شيء يتحدث عن الخيال الذي يقود سيارة كهربائية من أمستردام إلى الجانب الآخر من العالم لإظهار إمكانية القيام به ".

أضاف واكر: "خطتي الأصلية استخدمت خرائط إيكيا للتخطيط لرحلتي ولم تكن نيوزيلندا ضمنها، ولكن هكذا انتهى بي الأمر في أستراليا. عندما انتهيت من ذلك ، كان هناك بعض السكان المحليين - بعض الكيويين - الذين اعتقدت أنهم يشعرون بالإهانة قليلاً لأنني كنت أسافر إلى الجانب الآخر من العالم وأتوقف في سيدني. كان هناك بعض الرجال المحليين الذين ساعدوني في الحصول على نفسي والسيارة هنا. "

كان واكر يضيف كافة تحديثات رحلته بشكل منتظم على مدونته ووسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت، بالإضافة إلى توثيق زيارة أكبر شركة لصناعة السيارات بطهران عاصمة إيران، وزيارات أخرى متفرقة إلى المناطق النائية في أستراليا وأولورو المشهورة عالمياً.

اعتمد خلال رحلته على دعم الغرباء والسكان المحليين في جميع أنحاء العالم الذين قدموا له الطعام وأمنوا له الإقامة والوسائل الأساسية لشحن سيارته على طول الطريق.

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