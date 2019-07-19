إصابة عدة أشخاص في انفجار غاز بمدينة كرايستشيريش في نيوزيلندا

أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا مبان قرب موقع انفجار غاز بمدينة كرايستشيريش جنوب البلاد يوم الجمعة، ما أدى إلى إضرام النار في منزل وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص.

ولا يزال التوتر يخيم على المدينة بعد أربعة أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار في مسجدين بها وقتل 51 شخصاً وإصاب العشرات في أسوأ هجوم إرهابي تشهده نيوزيلندا.

ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع يوم الجمعة له طابع أمني أو حادث متعمد.

وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء في نيوزيلندا "تم استدعاء خدمات الإطفاء والطوارئ إلى منزل اشتعلت به النيران... حوالي الساعة العاشرة والربع صباحا بعد أنباء عن حدوث انفجار غاز قوي".

وأضافت أن الموقع به الآن أربع سيارات إطفاء ووحدة قيادة خاصة ومحقق.

وذكرت وسائل إعلام أن ستة أشخاص نقلوا للمستشفى.

واشتعلت النار في أحد المنازل وأغلقت الشرطة الطرق وتجري الآن عمليات إخلاء عقب ما وصفته "بالحادث الخطير".

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