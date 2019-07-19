الخارجية البريطانية: إيران تحتجز سفينة ثانية في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية البريطانية، جيرمي هنت، إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز السلطات الإيرانية سفينتين في مضيق هرمز" مضيفاً أنه "أمر غير مقبول". وأضاف هنت أنه سيحضر اجتماعا أمنيا عاجلا لاستعراض ما يمكن لبريطانيا فعله.

وأشار هنت إلى أن أطقم السفينتين من جنسيات مختلفة مضيفاً أن لندن "تدرك أنه لا يوجد بريطانيون على متن أي منهما". وقال هنت "ندرس ما يمكن فعله لتأمين الإفراج عن السفينة التي ترفع علم بريطانيا والأخرى التي ترفع علم ليبيريا".

ترامب: سنتحدث إلى البريطانيين

لم تكن الأنباء عن احتجاز ناقلة النفط الثانية قد تأكدت بعد عندما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث إلى البريطانيين بشأن ناقلة النفط التي أعلن الحرس الثوري عن احتجازها.

ناقلة حولّت اتجاهها فجأة باتجاه ساحل إيران

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا حولت اتجاهها فجأة شمالا صوب ساحل إيران مساء اليوم الجمعة بعد مرورها غرباً عبر مضيق هرمز إلى الخليج.

وأظهرت البيانات أن الناقلة حولت اتجاهها في نحو الساعة 1600 بتوقيت غرينتش بعد نحو 40 دقيقة من تحويل الناقلة ستينا إمبيرو مسارها على نحو مماثل صوب إيران، والتي قال الحرس الثوري إنه احتجزها.

ولم تصدر تعليقات حتى الآن من الحرس الثوري بشأن الناقلة الثانية أو من الشركة التي تديرها بشأن سبب تغيير اتجاهها في الممر الدولي الحيوي لشحن النفط.

بحسب بيانات ريفينيتيف لتعقب الملاحة حدث تغيّر في مسار ناقلتي نفط اليوم وكان متشابها Refinitiv PR

البيت الأبيض: سنواصل العمل لمواجهة سلوك إيران الخبيث

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدي لإيران.

وقال المتحدث غاريت ماركيس "نحن على علم بالتقارير عن أن قوات إيرانية احتجزت ناقلة نفط بريطانية".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا في مواجهة سلوك إيران الخبيث".

إيران: السفينة لم تتبع قواعد الملاحة الدولية

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، الجمعة، أن الحرس الثوري قال إنه احتجز ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم ستينا إمبيرو في مضيق هرمز.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان الحرس الثوري قوله إنهم احتجزوا الناقلة بناء على طلب السلطات البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني بسبب "عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية".

وأضاف التلفزيون أن الناقلة اصطحبت لمنطقة قبالة الساحل وسلمت للسلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

قالت الشركة التي تدير الناقلة ستينا إمبيرو المسجلة في بريطانيا إنها لم تتمكن من التواصل مع طاقمها بعد أن اقتربت منها زوارق صغيرة غير محددة الهوية وطائرة هليكوبتر أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت (نورثيرن مارين مانغمينت) إن 23 بحارا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات وإن الناقلة تتجه حاليا شمالا صوب إيران. وتمتلك شركة ستينا إيه.بي شركة نورثيرن مارين

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