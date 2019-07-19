البنتاغون يطلب شراء طائرة بلا طيار "هيرو 120" إسرائيلية انتحارية فتاكة

تتطلع وزارة الدفاع الأمريكية الحصول على سلاح إسرائيلي متطور يسمى "هيرو-120" وضمها لقمس العمليات الخاصة بالجيش الأميركي.

ويبحث البنتاغون عرض طلب بالإذن الفوري للشراء السلاح الذي يوصف بالانتحاري على الكونغرس مقابل 6.9 مليون دولار، لعدد لم يكشف عنه من طائرة هيرو-120 الإسرائيلية المسيَرة التي تنتجها شركة يوفيجن.

تحمل الطائرة المسيَرة رأسًا حربياً يزن 3.5 كغم ويمكن أن تطير لمدة 60 دقيقة، يبلغ وزنها 12.5 كغم، ويمكن إستخدامها لأهداف على بعد 40 كم، مع القدرة للوصول إلى ارتفاع 1500 قدم.

تم تزويد هيرو-120 بجهاز ملاحة "جي بي إس" بالإضافة إلى مهمات الاستطلاع عن طريق الأشعة تحت الحمراء، مع وجود رابط بيانات ثنائي الاتجاه. يمكن أيضًا تعطيل الطائرة بالكامل للطائرة عند 100 عقدة، وإعادة تشغيلها في الهواء عن بعد.

بالإضافة إلى قدرتها على حمل رؤوس حربية مختلفة، تزن بين 1.5 كغم و 4.5 كغم، تتميز أيضًا بقدرتها على ضرب ناقلات الجنود المدرعة أو دبابات القتال الرئيسية.

تقدم سلسلة هيرو التابعة لشركة يوفيجن الإسرائيلية، 6 أنظمة من الطائرات المسيرة، منها 3 أنظمة خفيفة قصيرة المدى وهي "هيرو 30" و"هيرو 70" و"هيرو 120".

بينما تصنف "هيرو 250" و"هيرو 400" و"هيرو 900" متوسطة المدى.

وفقًا للتقارير، فإن شركة يوفيجن قد باعت طائرات هيرو المسيَرة إلى كلٍ من الجيش الإسرائيلي وجيوش دول حلف شمال الأطلسي الناتو.

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