شاهد: افتتاحية مبهرة لمهرجان الكرَّامين السويسري بحضور 7 آلاف شخص

شارك أمس، الخميس، أكثر من سبعة آلاف شخص في افتتاح رائع لمهرجان "عيد الكرَّامين" (مزارعي الكرمة) في سويسرا، الذي يقام منذ العام 1797. ويعتبر المهرجان فرصة لمنتجي النبيذ في منطقتي لافو وشابليه السويسريتين لعرض الإنتاج المحلي، وهو يقام مرّة كلّ مدّة طويلة. في الواقع، تقول المصادر إنه يقام مرّة واحدة لكلّ جيل من الكرّامين. وتمّ تخصيص ميزانية خاصة للمهرجان هذا العام، بلغت نحو 91 مليون يورو، خصوصاً وأن العرض يعتبر مكلفاً. وشارك في الافتتاحية موسيقيون وفنانون وممثلون، ومن المتوقع أن يبلغ عدد متابعي ومشاهدي المهرجان نحو مليون مشاهد خلال ثلاثة أسابيع. يذكر أخيراً أن الأمم المتحدة، تحديد اليونسكو، صنّفت مهرجان "عيد الكرَّامين" ضمن قائمة التراث العالمي.