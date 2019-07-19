تابعوا معنا تغطية مباشرة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بين الجزائر والسنغال

تبديل بعد لحظات في صفوف الفريق السنغالي

55:13 ضربة تماس للسنغال بعد 10 دقائق لعب والنتيجة لازالت لصالح المنتخب الجزائري

54:33 هجمة سنغالية خطرة إلا نها لم تمر إلى الشباك الجزائرية

53:41 دفع وخطأ من يوسف بلايلي

53:08 منظومة الجزائر الدفاعية تعطي الاطمئنان للفريق ومشجعيه في الشوط الثاني

اللاعب السنغالي ساديو ماني رويترز

مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني

46:54 اسماعيل بن ناصر وهجمة خطرة، هل يستطيع تسجيل الهدف الثاني

46:37 الكرة للفريق السنغالي

44:10 خطأ لصالح المنتخب الجزائري

انطلاق الشوط الثاني للمباراة

في الشوط الأول حصل اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني على بطاقة صفراء

الفريقان يعودان إلى أرض الملعب

تلاسن بين الجزائري رياض محرز والسنغالي بادو نداي

نهاية الشوط الأول

45:00 لحظات معاناة بعد تمريرة خطرة للمنتخب السنغالي لكنها مرت بسلام في الوقت البدل ضائع

42:30 دقيقتين على انتهاء الشوط الأول للمباراة والنتيجة لا تزال هدف مقابل صفر

42:00 محاول للسنغال خطرة جدا والدفاع يخرجا

41:18 خطأ من رياض محرز والكرة للمنتخب السنغالي

35:45 ضربة مرمى

34:34 أول ركنية في المباراة لصالح المنتخب السنغالي

34:19 الكرة سنغالية ومحاولة مرور خطرة

26:30 تسديدة لصالح المنتخب السنغالي ورايس ميولجي يتصدى لها

25:30 هجمة للاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني

لم يقدر حتى هذه الأثناء المنتخب السنغالي من اختراق دفاع فريق الخضر

23:37 لا تزال النتيجة 1_0 لصالح المنتخب الجزائري

هدف أول للمنتخب الجزائري رويترز

هدف بغداد هو أسرع هدف بتاريخ مباريات كان

17:50 انطلاقة سنغالية وضغط من المنتخب السنغالي على مرمى نظيره الجزائري

في الدقيقة 13:50 ضربة مرمى لصالح المنتخب الجزائري

14:38 كرة في التماس ويقول الحكم أنها لصالح الفريق الجزائري.

12:10 خطأ لصالح المنتخب السنغالي

الجزائر تحرز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق تسديدة للاعب بغداد بو نجاح.

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية في دورتها الـ32 والتي تقام اليوم الجمعة 19 يوليو/تموز في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة(السابعة بتوقيت غرينتش)، في ملعب القاهرة الدولي وتجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي.

وينتظر ملايين من عشاق كرة القدم من الجزائريين والعرب والأفارقة هذا الحدث الرياضي المهم وهذه اللحظات التاريخية بفارغ الصبر.

ولن تكون هذه المباراة هي الأولى من نوعها التي يلتقي فيها الفريقان، فقد سبق أن لعب المنتخب الجزائري أمام نظيره السنغالي في دور التصفيات، وتمكن "الخضر" من إلحاق الهزيمة بالفريق الخصم بهدف واحد دون مقابل، سجله اللاعب يوسف البلايلي.

بين محاربي الصحراء وأسود التيرانغا ... لمن تكون الغلبة:

ويسعى "محاربو الصحراء" إلى تحقيق الفوز على "أسود التيرانغا" والحصول على لقب البطولة للمرة الثانية، بعد 29 عاما من تتويجه باللقب الأول والوحيد من بطولة كأس أمم افريقيا في العام 1990، بعد التغلب على نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، في البطولة التي تم استضافتها على أرضه.

دعم حكومي للمنتخب الوطني

هذا ووصل يوم أمس الخميس رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح إلى القاهرة لحضور المباراة النهائية للمنتخب، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقررت السلطات الجزائرية قبل أيام إقامة جسر جوي لنقل الجماهير إلى القاهرة، لتشجيع المنتخب الوطني في المباراة النهائية.

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