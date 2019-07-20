لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

فرنسا

فيديو: الجزائريون يملأون ساحات فرنسا احتفالاً بكأس إفريقيا وسط اجراءات مشددة

 محادثة
بقلم:  Euronews 
شابة جزائرية تحتفل بجادة شانزيلزيه بباريس بفوز منتخب بلادها على السنغال بكأس أمم إفريقيا. تموز 2019
شابة جزائرية تحتفل بجادة شانزيلزيه بباريس بفوز منتخب بلادها على السنغال بكأس أمم إفريقيا. تموز 2019 -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

استمرت احتفالات الجالية الجزائرية ومشجي منتخب الجزائر في فرنسا حتى ساعات الصباح الأولى في مدن عديدة أكبرها في باريس وليون ومرسيليا.

وخرج آلاف المشجعين ليعبروا عن فرحتهم بفوز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب السنغال بهدف للاشيء على الأراضي المصرية حيث كانت تقام فعاليات البطولة.

وفي باريس تجمع المشجعون بشكل أساسي في الشانزليزيه، وحملوا الأعلام ولوحوا بالمشاعل وأطلقوا الألعاب النارية.

هذه الاحتفالات لم تخل من توترات أمنية، حيث اندلعت اشتباكات مع قوات الأمن استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت في ظل إجراءات أمنية مشددة وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

أ ف ب
شابة جزائرية بباريس فرحة بفوز منتخب بلادها بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانيةأ ف ب

وفي إطار الإجراءات المتخذة طلبت بلدية باريس من الشركات المشغلة للدراجات و"السكوتر" الكهربائي، إزالة كل مركباتها من الشانزلزيه قبل الساعة السابعة مساء تفادياً لأي حوادث ممكنة، وكذلك فعلت بلدية مدينة ليون حيث أوقفت الخدمة في مناطق عدة حتى ساعات الصباح من يوم السبت.

كما منع استهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العامة في ليون، ومنع بيع وحيازة الألعاب النارية وبيع الوقود في عبوات.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: احتفالات باريسية "مجنونة" لمشجعي المنتخب الجزائري بعد الفوز باللقب

الجزائر تهزم السنغال وتحرز لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها

من سيشجع سكان المدينة التي نشأ فيها جمال بلماضي وأليو سيسيه الجزائر أم السنغال؟