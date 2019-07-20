فيديو: الجزائريون يملأون ساحات فرنسا احتفالاً بكأس إفريقيا وسط اجراءات مشددة

استمرت احتفالات الجالية الجزائرية ومشجي منتخب الجزائر في فرنسا حتى ساعات الصباح الأولى في مدن عديدة أكبرها في باريس وليون ومرسيليا.

وخرج آلاف المشجعين ليعبروا عن فرحتهم بفوز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب السنغال بهدف للاشيء على الأراضي المصرية حيث كانت تقام فعاليات البطولة.

وفي باريس تجمع المشجعون بشكل أساسي في الشانزليزيه، وحملوا الأعلام ولوحوا بالمشاعل وأطلقوا الألعاب النارية.

هذه الاحتفالات لم تخل من توترات أمنية، حيث اندلعت اشتباكات مع قوات الأمن استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت في ظل إجراءات أمنية مشددة وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

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وفي إطار الإجراءات المتخذة طلبت بلدية باريس من الشركات المشغلة للدراجات و"السكوتر" الكهربائي، إزالة كل مركباتها من الشانزلزيه قبل الساعة السابعة مساء تفادياً لأي حوادث ممكنة، وكذلك فعلت بلدية مدينة ليون حيث أوقفت الخدمة في مناطق عدة حتى ساعات الصباح من يوم السبت.

كما منع استهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العامة في ليون، ومنع بيع وحيازة الألعاب النارية وبيع الوقود في عبوات.

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